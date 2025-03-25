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Россиянин попытался свести счеты с жизнью из-за Сальмы Хайек

В Калининграде 50-летнего мужчину госпитализировали после попытки суицида из-за Сальмы Хайек
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Global Look Press

В Калининграде 50-летний поклонник актрисы Сальмы Хайек попытался свести счеты с жизнью. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Канал утверждает, что игнорирование со стороны 58-летней актрисы расстроило мужчину. Его госпитализировали с травмами предплечья, сухожилия, ладони, гениталий и шеи.

Врачи успели спасти калининградца. Он объяснил свои действия неразделенной любовью.

В начале марта жена актера и певца Дэвида Хассельхоффа, Памела Бах-Хассельхофф, совершила суицид.

62-летнюю актрису сериала «Спасатели Малибу» родственники нашли мертвой в ее доме в Лос-Анджелесе (США) вечером 5 марта. По данным полиции, члены семьи не могли выйти на связь с Бах и решили навестить ее.

Ранее известная тайваньская певица Оливия Цао обвинила сингапурскую фанатку в преследовании ее на Тайване.

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