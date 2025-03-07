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Актриса «Спасателей Малибу» совершила суицид

Умерла актриса сериала «Спасатели Малибу» Памела Бах-Хассельхофф
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Paul Archuleta/Getty Images

Бывшая жена актера и певца Дэвида Хассельхоффа, Памела Бах-Хассельхофф, совершила суицид. Об этом сообщило издание TMZ.

62-летнюю актрису сериала «Спасатели Малибу» родственники нашли мертвой в ее доме в Лос-Анджелесе (США) вечером 5 марта. По данным полиции, члены семьи не могли выйти на связь с Бах и решили навестить ее.

Предсмертной записки рядом с Бах не было.

«Наша семья глубоко опечалена кончиной Памелы Хассельхофф. Мы благодарны за потоки любви и поддержки в это трудное время, но мы любезно просим о конфиденциальности, пока мы скорбим и переживаем», — обратилась к сочувствующим семья.

Представитель Памелы Шэрон Келли назвала свою покойную клиентку стихией.

«Ее будет не хватать. Мое сердце с ее семьей, прекрасными дочерьми и внучкой, о которых Памела постоянно говорила и которых так нежно любила. Памела часто признавалась, что гордится обеими дочерьми и тем, кем они стали», — отмечает Келли.

Дэвид и Памела были женаты с 1989 по 2006 год, судебные споры об алиментах на двух дочерей продолжались до 2017 года.

Памела впервые появилась на большом экране в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Бойцовая рыбка» в 1983 году. В «Спасателях Малибу» она в течение 10 лет с 1989 года играла владелицу кафе Кей Морган.

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