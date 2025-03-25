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Названа дата премьеры военной драмы о почтальоне с Александром Петровым

Фильм «Почтарь» с актером Петровым покажут в кинотеатрах в апреле

Стала известна дата выхода в широкий прокат выходит военной драмы «Почтарь», приуроченной к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion, вместе с дистрибьютором «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа») и компанией «ТРИКИТА ЭНТЕРТЭЙНМЕНТ» представляющая картину.

Действие фильма разворачивается во время Великой Отечественной войны в маленьком городе в тылу. Почтальон, которого сыграл Александр Петров, решил защищать горожанок от плохих новостей с фронта, однако об этом узнает военное ведомство.

Режиссерское кресло картины занял Андрей Разенков («Тесты для настоящих мужчин», «Северное сияние»).

«Почтарь — человек тихий, неприметный. Мне не кажется, что его поступки идут вразрез нормам морали. Скорее, он выстраивает свою мораль так, как ему подсказывает его внутренний голос», — делится впечатлениями о своем персонаже Петров.

По словам актера, режиссер смог создать особенную атмосферу на площадке.

«Меня он поразил своим отношением к делу как истинный художник, как профессионал и как человек, который бережет своих артистов. Места, в которых мы снимали, также были восхитительными. Вообще складывалось ощущение, что как будто какой-то камерный, уютный купол образовался вокруг нас, и история внутри становилась для нас подлинной», — вспоминает Петров о съемках в Музее-заповеднике Сергея Есенина в Константинове и доме-музее Ивана Павлова.

Также фильме снялись Инга Оболдина, Дмитрий Ковган, Полина Агуреева, Наталья Суркова, Юрий Беляев, Федор Лавров, Алексей Розин и другие.

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