Актриса Эмили Декенн умерла в возрасте 43 лет

Министр культуры Франции: актриса Эмили Декенн скончалась от рака в возрасте 43 лет

Бельгийская актриса Эмили Декенн скончалась от рака в возрасте 43 лет. Об этом на своей странице в соцсети X сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.

По словам Дати, обладательница приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль скончалась в парижской больнице после борьбы с редкой формой рака.

«Эмили Декенн покинула нас после болезни. <...> Она была пять раз номинирована на премию «Сезар»… Франкофонное кино слишком рано потеряло талантливую актрису, которая еще так много могла предложить», — поделилась министр.

Она уточнила, что Декенн получила награду Каннского кинофестиваля за роль в фильме «Розетта» братьев Дарденн.

До этого телеканал CNN сообщал, что американский актер, двукратный обладатель премии «Оскар» Джин Хэкмен и его супруга, пианистка Бетси Аракава умерли от естественных причин.

По информации телеканала, актер страдал от сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера. Аракава умерла за несколько дней до Хэкмена от хантавирусного легочного синдрома, отметил CNN.

Ранее умер актер из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Олег Юдин.