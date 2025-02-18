В «Единой России» заявили о необходимости решать проблемы матерей героев СВО без бюрократии

Матери не вернувшихся с фронта бойцов СВО должны получать помощь в решении своих проблем без лишней бюрократии, к каждому случаю надо подходить индивидуально. Об этом на состоявшейся в Тюмени встрече с матерями героев спецоперации из Тюменской области, Югры и Ямала заявил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, слова которого приводятся на сайте партии.

Владимир Якушев отметил, что многие матери бойцов занимаются общественной работой, помогают решать вопросы военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции или проходят реабилитацию.

«Вы — те люди, которые все эти проблемы пропустили через себя. Вы понимаете всю эту боль», — заявил секретарь Генсовета ЕР.

Он напомнил, что для ответа на запросы военнослужащих и их семей, получения поддержки создан фонд «Защитники Отечества».

В дополнение к нему многие общественные организации занимаются помощью бойцам. Не остается в стороне и «Единая Россия», добавил Якушев.

Он сообщил, что по инициативе представителей партии принято более 130 законов по поддержке бойцов. После встречи он пообещал взять в работу предложения, которые смогут стать новыми инициативами.

Якушев подчеркнул, что отдельное направление работы — увековечивание памяти бойцов СВО. Он поддержал инициативу матери героя спецоперации Юлии Пахомовой из ЯНАО, которая попросила увековечить подвиг подразделения международного минного центра под командованием гвардии лейтенанта Богдана Барышникова.

В свою очередь Фаузия Клепинина из ХМАО предложила устанавливать на могилах бойцов СВО специальный знак — по аналогии с красной звездой на захоронениях ветеранов Великой Отечественной войны. Владимир Якушев поддержал инициативу.

Также были затронуты вопросы патриотического воспитания молодежи.

«Считаю, что реакция нашего общества на то, что происходит сейчас, была заложена нашим отношением к Великой Отечественной войне, к ветеранам, к погибшим в 1941-1945 годы. В нашей памяти и нынешние события должны обязательно остаться. Именно как инструмент воспитания будущих поколений. Это принципиально важно», — сказал Владимир Якушев.

Кроме того, Якушев отметил, что в год 80-летия Победы задача «Единой России» — охватить всех участников локальных конфликтов.

«Это и все, кто прошел Афганистан, Чечню, Сирию. Мы должны показать связь поколений и вспомнить всех, отдать дань памяти всем, кто это заслужил», — заключил он.