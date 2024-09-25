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Роману Мадянову попросили дать звание народного артиста посмертно

Общественники попросили дать актеру Мадянову звание народного артиста посмертно

Заслуженному артисту России Роману Мадянову просят дать звание народного артиста посмертно. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, общественники движения «Ветераны России» обратились с этой инициативой в министерство культуры. В своем обращении они указали на вклад Мадянова в развитие театрального и киноискусства.

Актера не стало утром 25 сентября доме в его доме в деревне Бояркино Московской области после борьбы с раком легких. Об этом сообщила телеведущая Екатерина Стриженова.

Рак легких Мадянову диагностировали в 2020 году, прогрессировать болезнь начала прошлой весной.

Роман Мадянов до 2023 года служил в театре Маяковского до 23 года, на его счету два десятка театральных ролей, он четырехкратный лауреат премии «Ника».

Кинозрителю актер известен по съемкам в фильмах и сериалах «Левиафан», «След на земле», «Убойная сила», «Дальнобойщики», «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Солдаты», «Жена генерала», «Три товарища», «Великая», «Шаляпин», «По щучьему велению», «Гардемарины 1787. Война» и других. Всего в его фильмографии более 200 работ.

Ранее сын Мадянова рассказал о последних словах отца.

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