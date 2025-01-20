Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Добровольская позаботилась о наследстве для детей перед кончиной

«КП»: актриса Евгения Добровольская оставила завещание перед своей кончиной
close
Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актриса Евгения Добровольская оставила завещание перед своей кончиной. Об этом сообщает kp.ru.

По информации издания, Добровольская распределила наследство между четырьмя детьми. У актрисы был дом в Подмосковье и две квартиры в Москве.

Коллега артистки рассказал изданию, что своим «главным помощником» она называла старшего сына Степана. Мужчине сейчас 39 лет, он живет в Лондоне и работает в сфере инвестирования. В декабре Степан вернулся в Москву с женой и 3-трехлетним сыном Даниилом, чтобы навещать мать в больнице, поскольку ее состояние ухудшилось.

Младший сын Добровольской Ян, отмечает kp.ru, учится в театральном училище. Ему 23 года. Также у актрисы осталась дочь-подросток Анастасия, которая еще школьница.

«Именно Степан теперь стал главой большой семьи — он всегда был близок с Яном, с Настей», — пояснил источник.

Как отмечает kp.ru, своего сына Николая, рожденного в браке с Михаилом Ефремовым, Добровольская называла «хорошим, но ленивым». Актриса переписала на него двухкомнатную квартиру в столице, которая ей досталась по наследству от родителей.

10 января МХТ имени А.П. Чехова сообщил о кончине народной артистки России Евгении Добровольской. В театре отметили, что последний год она боролась с тяжелой болезнью — раком желудка.

Ранее стало известно, что Янис Тимма перед кончиной получил внушительный гонорар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами