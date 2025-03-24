К 100-летию Иннокентия Смоктуновского устроят марафон на ТВ

Марафон в честь юбилея со дня рождения народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского пройдет с 24 по 29 марта на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

28 марта Иннокентию Смоктуновскому могло исполниться 100 лет. Его не стало 3 августа 1994 года. В честь юбилея со дня рождения артиста телеканал покажет картины с яркими ролями Смоктуновского, а также документальные фильмы о нем.

Марафон начнется 24 марта в 21:30 с музыкального фильма «Романс о влюбленных» и Иннокентий Смоктуновский в роли трубача. Вокальные партии в картине за артиста исполнил Александр Градский. В 23:55 зрители увидят документальный фильм «Иннокентий Смоктуновский против князя Мышкина». В нем делятся своими воспоминаниями об артисте его дочь и коллеги.

В 0:45 телеканал покажет картину о конструкторах ракетно-космической техники «Укрощение огня».

26 марта в 3:10 в эфире представят экранизацию пьесы Максима Горького «На дне» «Без солнца», в котором Смоктуновский сыграл Барона.

27 марта в 22:00 зрители смогут посмотреть фильм Михаила Ромма о физиках-ядерщиках «Девять дней одного года». Далее, в 0:00, в эфире покажут документальный фильм об актере — «Иннокентий Смоктуновский. Пророчество для гения». Сразу после фильмы с участием артиста: «Дети солнца» (0:50) и «Загадочный наследник» (3:40).

28 марта марафон продолжится в 12:45 экранизацией повести Ивана Тургенева «Первая любовь». Затем в 14:05 будет биографическая кинокартина «Чайковский», где Смоктуновский сыграл известного русского композитора. За эту роль читатели журнала «Советский экран» признали Смоктуновского актером года.

В 22:20 телеканал покажет кинокартину «Мать», снятую по одноименному произведению Максима Горького. В 1:25 продолжит марафон экранизация пьесы Чехова «Дядя Ваня».

29 марта в 18:35 зрители смогут увидеть мелодраму Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» с камео Смоктуновского. Далее, в 21:20, в программе документальный фильм «Мосфильм. Золотой век: Мосфильм Смоктуновского». И завершит марафон в 21:30 комедия «Берегись автомобиля». Как отмечают в пресс-службе, Эльдару Рязанову было непросто уговорить Смоктуновского сниматься в этом фильме.

Ранее режиссер Валерий Переверзев заявил, что предстанет в фильме «Тени Москвы» в образе Егора Летова.