Режиссер «Брата-3» сыграет Егора Летова в новом фильме

Режиссер Валерий Переверзев рассказал в беседе с порталом «Страсти», что предстанет в образе лидера «Гражданской обороны» Егора Летова в своем новом фильме «Тени Москвы».

Переверзев уточнил, что у него нет роли Летова в фильме. Он объяснил, что в картине будут звучать песни «Гражданской обороны», которые принадлежат группе «Черный Лукич». По словам режиссера, он начал дурачиться в один из съемочных дней.

«Нашел гитару на просторе арт-сообщества, обклеенную всякими зверушками, и записали клип. У меня же длинные волосы, я еще нашел тяжелые очки, и получилось, что я на него очень похож. И вот так получился ролик, в котором я в образе Егора Летова», — рассказал постановщик.

По словам Переверзева, он придумал «Тени Москвы» на прошлогоднем Каннском кинофестивале. Режиссеру захотелось снять очень простой, спокойный, ни к чему никого не обязывающий фильм, который будет «абсолютным произведением искусства».

«Это кинокартина не ради того, чтобы ее продавать. В ней рассказывается история простой девушки. Когда я думал над сюжетом, то скучал по своей жене и представлял, как она одна ходит по Москве, видит инопланетян», — поделился режиссер.

Валерий Переверзев известен по своему дебютному полнометражному фильму «Брат». Производство фильма было окружено скандалами — его продвигал эпатажный шоумен Стас Барецкий, кроме того, фильму не сразу выдали прокатное удостоверение.

Ранее песню Егора Летова отправили в космос.