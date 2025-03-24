Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Марат Башаров получил штрафов общей суммой более полумиллиона рублей

PostNews: актер Марат Башаров накопил 827 штрафов суммой 613 тыс. рублей
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Актер и телеведущий Марат Башаров получил 827 штрафов за нарушение ПДД за три года. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

По данным издания, с января 2022-го по март 2025 года у Башарова обнаружили 827 штрафов общей суммой в 613 тысяч рублей. Актер их получил за превышение скорости, несоблюдение требований знаков или разметки и неправильной парковке, проезд на красный. На данный момент телеведущий погасил все долги.

В июле 2024 года Башаров признался, что его наказывали и продолжают наказывать из-за скандалов, в которые он попадал на протяжении своей карьеры. Бывшие жены телеведущего Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова обвиняли его в избиении.

Марат Башаров женился на актрисе Екатерине Архаровой в 2014 году. Через год они развелись. В 2017-м он сыграл свадьбу с Елизаветой Шевырковой. Со своей второй супругой Башаров развелся в 2019 году после двух лет брака.

В декабре 2023 года актер сделал предложение своей новой возлюбленной Асе Борисовой.

Ранее муж Инстасамки получил штрафов общей суммой более полумиллиона рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами