Марат Башаров получил штрафов общей суммой более полумиллиона рублей

Актер и телеведущий Марат Башаров получил 827 штрафов за нарушение ПДД за три года. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

По данным издания, с января 2022-го по март 2025 года у Башарова обнаружили 827 штрафов общей суммой в 613 тысяч рублей. Актер их получил за превышение скорости, несоблюдение требований знаков или разметки и неправильной парковке, проезд на красный. На данный момент телеведущий погасил все долги.

В июле 2024 года Башаров признался, что его наказывали и продолжают наказывать из-за скандалов, в которые он попадал на протяжении своей карьеры. Бывшие жены телеведущего Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова обвиняли его в избиении.

Марат Башаров женился на актрисе Екатерине Архаровой в 2014 году. Через год они развелись. В 2017-м он сыграл свадьбу с Елизаветой Шевырковой. Со своей второй супругой Башаров развелся в 2019 году после двух лет брака.

В декабре 2023 года актер сделал предложение своей новой возлюбленной Асе Борисовой.

Ранее муж Инстасамки получил штрафов общей суммой более полумиллиона рублей.