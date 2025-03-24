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Дробыш и Куценко спасли свои убыточные бизнесы

Продюсер Дробыш и актер Куценко вывели свои компании из убытков
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Пресс-служба СТС

Актер Гоша Куценко и продюсер Виктор Дробыш за последний год смогли спасти свои убыточные бизнесы. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, Куценко принадлежит 49% в фирме ООО «Арт Волга», занимающейся оптовой торговлей непродовольственными потребительскими товарами. По итогам 2024 года компания побила свой рекорд по выручке за 12 лет — Куценко с партнером получили 1,4 млн рублей чистой прибыли, увеличив показатель на 270%. За год до этого фирма принесла убыток в размере 839 тысяч рублей.

Дробыш с 2019 года владеет ООО «Подземка Рекордс», и его выручка за год выросла на 859% — с 1,8 млн до 18 млн рублей. Прибыль также стала для продюсера рекордной — компания впервые с 2015 года вышла в плюс. В 2023 году убыток компании продюсера составлял 9,9 млн рублей, а в 2024 Дробышу удалось заработать 6,5 млн рублей чистой прибыли.

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