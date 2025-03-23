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Жена Портнягина прекратила предпринимательскую деятельность, связанную с IT-торговлей

Супруга блогера Портнягина прекратила связанную с IT-торговлей деятельность
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portnyagina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга бизнесмена и блогера Дмитрия Портнягина Екатерина, против которой возбуждено уголовное дело о посредничестве в передаче взятки в крупном размере, прекратила предпринимательскую деятельность, связанную с IT-торговлей. Об этом сообщает ТАСС, основываясь на данных из ЕГРН.

«Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения. Дата прекращения — 20 марта 2025 года», — пишет агентство.

Журналисты выяснили, что женщина занималась розничной торговлей с использованием IT-технологий, торговлей в неспециализированных магазинах, нестационарных торговых объектах. Также в видах деятельности предпринимателя значится курьерская доставка.

Кроме того, по данным ТАСС, в конце прошлого года Портнягина зарегистрировала две компании — торговую и по производству парфюмерии.

Екатерину Портнягину задержали по подозрению в даче взятки в августе прошлого года. Как сообщал Telegram-канал Baza, задержание состоялось во время передачи 300 тысяч рублей сотруднице префектуры СВАО Москвы. Деньги якобы предназначались для того, чтобы получить разрешение на постройку на территории элитного банного комплекса Siberia — проекта Портнягиных.

Тверской районный суд назначил Портнягиной запрет определенных действий.

Сам Дмитрий Портнягин был задержан 12 апреля в Ростове-на-Дону, до этого он находился в зоне специальной военной операции с гуманитарной миссией. Он находится под домашним арестом по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 198 и пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ). Его жена Екатерина проходит подозреваемой по делу.

Ранее Портнягин рассказал, чем занят под домашним арестом.

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