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Задержана жена блогера «Трансформатора»

Baza: жену блогера Портнягина Екатерину задержали по подозрению в даче взятки

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portnyagina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жену Дмитрия «Трансформатора» Портнягина Екатерину задержали по подозрению в даче взятки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источников канала в Следственном комитете, Екатерину Портнягину задержали по подозрению в даче взятки. Задержание состоялось во время передачи 300 тысяч рублей сотруднице префектуры СВАО Москвы.

Деньги якобы предназначались для того, чтобы получить разрешение на постройку на территории элитного банного комплекса Siberia — проекта Портнягиных. Цены на посещение бани на сайте проекта начинаются от 25 тысяч рублей за 4 часа парения.

Тверской районный суд назначил Портнягиной запрет определенных действий, на женщину возбудили дело по статье о посредничестве во взяточничестве.

Адвокаты семьи Портнягиных Евгений Грицков, Михаил Мушаилов и Вадим Шахов отказались давать каналу комментарии об инциденте.

Сам Портнягин был задержан 12 апреля в Ростове-на-Дону, до этого он находился в зоне специальной военной операции с гуманитарной миссией. Он находится под домашним арестом по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 198 и пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ). Его жена Екатерина проходит подозреваемой по делу.

На допросе основатель «клуба предпринимателей» признался, что дробил бизнес между супругой и одним из своих партнеров. Эксперты пояснили, что дробление бизнеса позволяет использовать упрощенную систему налогообложения, экономить на налоге на добавленную стоимость и налоге на прибыль.

Ранее Трансформатор рассказал, чем занят под домашним арестом.

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