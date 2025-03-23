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Татьяна Буланова продаст квартиру сына

Певица Татьяна Буланова выставила на продажу квартиру сына
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Global Look Press/ Кадр из программы

Певица Татьяна Буланова выставила на продажу квартиру сына Александра. Об этом сообщает шоу «Ты не поверишь!».

Подробности продажи неизвестны.

По данным программы, недвижимость Александра оценивается в 8 миллионов рублей. Певица купила 32-летнему сыну квартиру в Санкт-Петербурге. Для этого она оформила ипотеку. Однако с началом пандемии у певицы возникли трудности.

Буланова рассказала, что во время пандемии коронавируса у нее не было работы. Ее финансово обеспечивал будущий муж Валерий.

«Он нас спас, спас нашу семью. Не было работы ни у кого. Но он что-то придумал», — поделилась артистка.

Буланова вышла замуж за предпринимателя Валерия Руднева, который на 19 лет ее моложе, в июне 2023 года. Свадьба прошла в Санкт-Петербурге.

В октябре 2024 года издание kp.ru сообщало, что Руднев не погасил долги. Бизнесмен должен 8,9 миллиона рублей с кредита. У мужа Булановой также появилась кредитная задолженность в 8,8 тысячи рублей. Кроме того, издание обнаружило у мужчины два штрафа ГИБДД.

Ранее Татьяна Буланова рассказала, что в ее семейной жизни произошли перемены.

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