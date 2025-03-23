Звезда «Ворониных» объявила себя невыездной

Актриса Екатерина Волкова сообщила в Telegram-канале, что временно приостановила гастролирование.

Волкова призналась, что отказалась от выступлений из-за усталости. Артистка считает, что в марте «перегнула» с работой и, возможно, переоценила свои амбиции.

«Это не значит, что я «сломалась», просто иногда нужно замедлиться, чтобы не пропустить момент, когда ещё есть силы улыбнуться своему отражению в зеркале. Думаю, многие поймут, о чем я. Так что в ближайшее время официально объявляю себя невыездной, но это не точно», — поделилась артистка.

В марте Волкова сообщила о больших переменах в своей жизни. По словам актрисы, случилось два события, которые разделят ее жизнь на «до» и «после». У артистки появилось ощущение, что дальше будет все иначе. Она опубликовала фото паспорта и анкеты. В последней стоят вопросы «где и когда ознакомились», а также «место регистрации брака».

Некоторые поклонники предположили, что Волкова разводится. Другие же усомнились в этом, так как при расторжении брака не заполняют такую анкету. Они заявили, что актриса могла взять фамилию супруга.

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