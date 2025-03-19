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Юрий Лоза о размере своей пенсии: «У нашего охранника больше»

Певец Юрий Лоза: размер моей пенсии меньше, чем у охранника
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Из личного архива Юрия Лозы

Певец Юрий Лоза раскрыл в беседе с aif.ru, что размер его пенсии составляет 16 тыс. рублей.

«Даже у нашего охранника больше. У него 20 с чем-то тысяч», — пожаловался композитор.

Лоза заявил, что с него сняли надбавку как москвича, которая давала 30 тыс. рублей сверху к ежемесячному государственному пособию. По словам артиста, его лишили привилегии из-за того, что он продолжает работать.

Также, отметил композитор, его не удостоили звания народного артиста России, которое тоже дает прибавку к пенсии. Лоза не понимает, почему ему до сих пор не дали государственную награду. Он вспомнил, как пиратские диски с его песнями «разлетались, как горячие пирожки».

«И мне люди говорят: «У тебя нет званий, тебе ничего не дали. Ты же в одной компании с Высоцким, а не с Анитой Цой. И не с Катей Лель. Поэтому будь доволен и радуйся», — подытожил артист.

В конце января 2025 года Юрий Лоза заявлял, что певицу Клаву Коку можно слушать «только в запое и под наркозом». По словам артиста, российская поп-исполнительница не имеет вокальных данных.

Ранее сообщалось, что адвокат Добровинский назвал Киркорова-старшего небогатым человеком.

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