Певица Слава задумалась о пластике

Певица Слава пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на качество своей кожи.

Слава показала, что кожа на ее лице стала менее пластичной. Она намекнула, что задумывается о пластике. Артистка попросила посоветовать ей хорошего косметолога и хирурга.

«Это что такое? Я артистка вообще или где? А вот это? Почему это происходит все с нами — женщинами?» — рассказала певица.

В июле 2023-го певица Слава обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Певица Любовь Успенская поддержала Славу, заявив, что тоже осталась недовольна своей пластикой у Хайдарова.

Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. После этого еще более 50 девушек подписали коллективное письмо против хирурга.

Слава разрешила конфликт с Хайдаровым мирным путем в октябре 2023-го. Они заключили полностью устроившее певицу соглашение. В октябре 2024-го Хайдаров заявил, что готов примириться с певицей Славой.

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