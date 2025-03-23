Михалков заявил, что не верит в интерес Голливуда к российскому кино

Режиссер Никита Михалков выразил сомнение в том, что Голливуд действительно заинтересован в российском кинематографе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я им не верю. Они существуют в парадигме выгоды», — сказал Михалков в ходе творческого вечера в Москве.

Так режиссер ответил на вопрос о том, может ли Голливуд, проявив интерес к актерам из России Юре Борисову и Марку Эйдельштейну, вновь обратить внимание на российский кинематограф.

Михалков отметил, что Борисов блестяще сыграл Пушкина в фильме «Пророк. История Александра Пушкина», однако киноленту «Анора», за которую актер был номинирован на «Оскар», он оценил скептически.

«Какая картина — такой и «Оскар»… Но если рассматривать эту картину как кино, это даже как-то неловко называть», — сказал режиссер.

3 марта прошла 97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа. Режиссер Шон Бейкер получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» за картину «Анора». В ленте приняли участие российские актеры, среди которых Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика».

Юра Борисов был номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора», но статуэтка досталась Кирану Калкину за роль в ленте «Настоящая боль».

Ранее Кустурица высоко оценил игру Юры Борисова.