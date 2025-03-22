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Тейлор Свифт может сыграть супергероиню

Инсайдер Рихтман: певица Свифт может сняться в роли супергероини
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Mario Anzuoni/Reuters

Певица Тейлор Свифт может сыграть супергероиню. Об этом сообщает ScreenGeek со ссылкой на звездного инсайдера Дэниела Рихтмана.

По словам Рихтмана, Свифт хочет вернуться к актерской карьере и уже ведет переговоры с несколькими голливудскими студиями.

«[Она рассматривает как варианты] мини-сериал, большой научно-фантастический фильм и роль супергероини», — сказал он.

Певица может вести переговоры о роли супергероини как с Marvel Studios и Disney, так и с DC Studios и Warner Bros. Discovery.

До этого в сети уже появлялись слухи, что Свифт может сыграть супергероиню из вселенной Marvel — Ослепительную, члена команды Людей-Икс.

Накануне осведомленные источники сообщали, что Тейлор Свифт пропала из соцсетей из-за конфликта с Блейк Лайвли и сконцентрировалась на личной жизни.

«Тейлор была с Келси, они вдвоем только что вернулись из романтического отпуска», — начал инсайдер.

Ранее композитор «Дюны» признался, что пишет музыку для воображаемой женщины.

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