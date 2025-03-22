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Режиссер «Мастера и Маргариты» подал в суд на блокировку фильма в США

Режиссер Локшин подал в суд на американских продюсеров из-за блокировки «Мастера и Маргариты»
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АМЕДИА

Режиссер фильма «Мастер и Маргарита» Михаил Локшин вместе с дистрибьютором Luminosity Pictures подали в суд на американских продюсеров. Об этом сообщает Variety.

Дистрибьютор планировал показывать картину в США, но продюсеры Светлана Мигунова-Дали и Грейс Ло инициировали блокировку проката.

В иске утверждается, что продюсеры Мигунова-Дали и Ло планируют собственную англоязычную адаптацию книги, но не могут доказать законное владение правами на роман.

В иске также говорится, что роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», впервые опубликованный в 1960-х годах, является общественным достоянием. Это, по словам Локшина, гарантирует, что ни эта группа людей, ни кто-либо другой не сможет заблокировать выпуск фильма.

Режиссер ожидает, что дата суда будет назначена в ближайшие недели. Продюсеры Мигунова-Дали и Ло уверены, что Luminosity должна отозвать иск, и называют его необоснованным.

Фильм уже был или скоро будет показан в кинотеатрах Италии, Германии и Австрии.

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