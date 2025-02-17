Снигирь вспомнила, как «страшно поссорилась» с Цыгановым на съемках «Мастера и Маргариты»

Актриса Снигирь рассказала о ссорах с Цыгановым на съемках «Мастера и Маргариты»

Актриса Юлия Снигирь призналась во время YouTube-беседы со Светланой Бондарчук, что ссорилась со своим супругом Евгением Цыгановым во время съемок фильма «Мастер и Маргарита».

«Мы могли очень сильно ссориться дома по поводу ролей. У нас были споры: у меня было одно мнение по поводу сцены, у Жени — другое. Был момент, когда мы пришли на съемочную площадку и вообще друг с другом не разговаривали, потому что страшно поругались из-за сцены», — рассказала знаменитость.

Актриса отметила, что это была сцена первого знакомства Мастера и Маргариты. По словам Снигирь, разлад в их отношениях заметила вся съемочная группа, поскольку супруг не скрывал своего плохого настроения. В кадре артисты улыбались друг другу, а когда мотор заканчивался, то сразу же отворачивались.

В январе Евгений Цыганов признался, что не мог отказаться от участия в фильме «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина из-за жены. «Из простых простых мужских соображений» актер решил согласиться на роль, чтобы она не досталась другому актеру.

Картина «Мастер и Маргарита» вышла в прокат в январе 2024 года, собрав свыше 2 млрд рублей кассовых сборов. Главные роли в фильме исполнили Цыганов и Снигирь, а Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль.

Ранее Юлия Снигирь вспомнила, как ее обидел Юра Борисов фразой о возрасте.