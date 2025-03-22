Депардье сохранил членство в Союзе кинематографистов России

Французский актер Жерар Депардье остался в рядах Союза кинематографистов России, потому что его могут исключить за неуплату взносов только после официального предупреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Союза.

«Взносы не платит не только Депардье, но и еще ряд кинематографистов. Если человек больше двух лет не платит членские взносы, ему присылают официальное уведомление о задолженности», — заявил источник.

По его словам, если актер не погасит задолженность, то правление может поставить вопрос об исключении из Союза кинематографистов. По данным агентства, на данный момент актеру не отправляли официального уведомления о долге.

До этого РБК со ссылкой на печатный номер газеты Союза писал, что Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России за неуплату взносов. В одном из документов представлен список потенциальных кандидатов на исключение из объединения. В данный перечень попал Депардье с долгом в 9,5 тыс. рублей за взносы, которые он не выплачивал в течение семи лет.

Помимо этого, в список на исключение вошел продюсер Александр Роднянский (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом), который задолжал Союзу 20 тыс. рублей за взносы.

Ранее агент Жерара Депардье ответил на сообщения о долге актера по микрозаймам в России.