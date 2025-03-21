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Российский телеведущий стал свидетелем жертвоприношения в Боливии

Телеведущий Селин признался, что был свидетелем жертвоприношения ламы в Боливии
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Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Телеведущий Павел Селин стал свидетелем обряда жертвоприношения в Боливии в рамках выпуска тревел-детектива «Мир без правил». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

«Честно признаюсь, мне до сих пор не по себе, когда я вспоминаю эти съемки — самые тяжелые для меня за всю карьеру», — поделился Селин.

По словам телеведущего, он увидел перед спуском в одну из местных шахт, как боливийцы приносили в жертву ламу.

«Горнодобывающая деятельность играет ключевую роль в жизни страны, которая терпит экономический кризис. В поисках богатства в местных шахтах жители прибегают к жертвоприношениям, надеясь на благосклонность высших сил», — пояснили создатели шоу.

Новый выпуск тревел-детектива «Мир без правил» выйдет 23 марта на телеканале «Пятница!». В нем Павел Селин также подробно изучит дело 26-летней Ширли Хейди, которая отправилась на работу и не вернулась домой. В прокуратуре Боливии считают, что девушка была продана для жертвоприношения в шахте.

До этого Павел Селин рассказывал, что на него совершили нападение в Латинской Америке. У него оказались повреждены лицо, рука и ноги.

Ранее сообщалось, что в Москве прошла премьера мюзикла «История в отеле. Ностальгия».

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