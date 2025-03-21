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В Москве прошла премьера мюзикла «История в отеле. Ностальгия»

Премьера мюзикла «История в отеле. Ностальгия» состоялась 19 марта в Москве
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Пресс-служба шоу «История в отеле. Ностальгия»

Российские знаменитости Дмитрий Дюжев, Станислав Попов и Катя Шпица поздравили команду продюсерского центра ГРАНД с премьерой мюзикла «История в отеле. Ностальгия». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

Премьера постановки состоялась 19 марта, и на нее пришли: Дюжев, Попов, Шпица, Евгений Папунаишвили, Ольга Прокофьева, Ксения Алферова и другие.

«На «Истории в отеле» я была, как минимум, пять раз. Потом перестала считать. Каким бы ты ни был влюбленным, с кем бы ты ни дружил, но, если ты приходишь на представление больше одного раза, значит, оно удалось. Я желаю продолжения такой же феерической истории в сердцах зрителей», — заявила Шпица после премьеры.

Режиссер постановки Денис Тагинцев признался, что в новом шоу нет ничего похожего на первую часть. Он назвал «Историю в отеле. Ностальгию» абсолютно новым и уникальным танцевальным мюзиклом.

«Мы основоположники исключительного нового жанра, не похожего ни на что в России. И я этим очень горд», — отметил постановщик.

Сюжет мюзикла разворачивается в фешенебельном отеле, который превращается в пространство игры, вселенский аукцион, сотрудники которого разыгрывают лоты — за них любой готов бороться до последнего. Ближайшие показы мюзикла «История в отеле. Ностальгия» состоятся 23 апреля и 16 мая в 19:00 в КЗ «Измайлово».

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