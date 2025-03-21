Стало известно о проблемах со здоровьем у Дмитрия Киселева

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев сообщил, что не появится в воскресном выпуске новостей из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подхватил тут пневмонию, и врачи пока прописали больничный режим», — заявил он.

По его словам, выпуск программы «Вести недели» 23 марта проведет журналист Евгений Попов. Киселев отметил, что Попов уже заменял его, когда он был в отпуске. Ведущий программы выразил уверенность в том, что его коллега проведет «интереснейший воскресный выпуск».

До этого МИД Армении вызвал посла РФ из-за недовольства высказываниями в эфире российского ТВ. Сообщалось, что дипломата вызвали из-за выпуска 12 января 2025 года программы «Вести недели», в ходе которого якобы были озвучены «искусственно генерируемые нарративы», направленные «против суверенитета и территориальной целостности Армении».

В эфире, о котором идет речь, журналист Дмитрий Киселев комментировал спор Баку и Еревана о Зангезурском коридоре — транспортном маршруте, который должен пройти по территории Сюникской области Армении и связать Азербайджан с его эксклавом — Нахичеванью. Кроме того, в эфире программы прозвучало стремление Армении к членству в Евросоюзе.

Ранее Киселев призвал ввести пошлины на вина Франции из-за слов Макрона.