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Natan объяснил Айзе, действительно ли спал со всеми на «Звездах в джунглях»

Певец Natan заявил, что нет доказательств его интимных связей на «Звездах в джунглях»
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Рэпер Natan (Натан Миров) ответил блогершам Айзе и Алане Мамаевой на обвинения в том, что якобы «спал со всеми» на шоу «Звезды в джунглях». Об этом пишет издание Super.

Мамаева до этого поделилась мнением, что такие люди, как Natan, не меняются. Айза же заявила, что музыкант якобы вступал в интимные связи со всеми девушками на проекте.

Natan уверен, что доказательств этому нет.

«Девчат, сори, но давайте по-чесноку. Если б переспал, то давно бы слили в сеть видос с интимом. Хорош вам. Успокойтесь уже, пожалуйста. Уже время проекта прошло, и хайп, и вообще много других есть интересных тем», — сказал он.

15 октября 2024 года Natan рассказал, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». По словам артиста, он огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Музыкант признался, что перестал осознавать, где реальность на проекте, потерял контроль и повел себя «как животное». Сама Чекалина призналась, что не знала о браке Мирова.

Natan также целовался с певицей Бьянкой на проекте. Артистка рассказывала, что делала это ради хайпа и не имела к исполнителю никаких чувств.

23 октября 2024 года жена Natan Анастасия Швецова заявила, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу. 18 марта стало известно, что она вернулась к артисту.

Ранее Natan рассказал о борьбе с депрессией.

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