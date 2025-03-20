Александр Петров стал почтальоном на тизерном постере военной драмы «Почтарь»

Вышел тизерный постер фильма «Почтарь» с Александром Петровым в главной роли. Об этом «Газете.Ru» сообщил онлайн-кинотеатр KION.

На постере фильма, снятого KION и компанией «ТРИКИТА ЭНТЕРТЭЙНМЕНТ» герой Петрова — чудаковатый почтальон — передает письмо с фронта.

Сюжет фильма разворачивается в расположенном в тылу советском городе в мае 1942 года. Почтальон защищает от плохих новостей местных женщин, однако сталкивается с проблемами с военным ведомством.

По словам Петрова, на съемочной площадке он впервые понял, что ничего не ожидает от фильма, а просто растворился в хорошо написанном сценарии. Роль почтаря он нашел очень сложной и не сравнимой ни с одной другой в своей карьере.

«Чистое творчество. Это как спать на реальной печи в реальной деревне, после сладкого борща, где не работает интернет, связь, да и ты понимаешь, что и не надо сейчас. В общем-то, практически так оно и было во время съемок», — делится артист.

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Фильм снят при поддержке Правительства Рязани в Музее-заповеднике Сергея Есенина в селе Константиново и доме-музее Ивана Павлова, а также в памятниках федерального значения города Касимов.

Режиссерское кресло картины занял Андрей Разенков («Тесты для настоящих мужчин», «Северное сияние»). Также в фильме снялись Инга Оболдина, Полина Агуреева, Влад Абашин, Дмитрий Ковган, Александр Мичков, Юрий Беляев, Федор Лавров и Алексей Розин и другие.

Картина выйдет на больших экранах 24 апреля. Цифровая премьера фильма состоится в онлайн-кинотеатре KION.

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