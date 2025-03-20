Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Александр Петров стал почтальоном на тизерном постере военной драмы «Почтарь»

Актер Петров передал письмо с фронта на первом тизерном постере военной драмы «Почтарь»
close
Kion

Вышел тизерный постер фильма «Почтарь» с Александром Петровым в главной роли. Об этом «Газете.Ru» сообщил онлайн-кинотеатр KION.

На постере фильма, снятого KION и компанией «ТРИКИТА ЭНТЕРТЭЙНМЕНТ» герой Петрова — чудаковатый почтальон — передает письмо с фронта.

Сюжет фильма разворачивается в расположенном в тылу советском городе в мае 1942 года. Почтальон защищает от плохих новостей местных женщин, однако сталкивается с проблемами с военным ведомством.

По словам Петрова, на съемочной площадке он впервые понял, что ничего не ожидает от фильма, а просто растворился в хорошо написанном сценарии. Роль почтаря он нашел очень сложной и не сравнимой ни с одной другой в своей карьере.

«Чистое творчество. Это как спать на реальной печи в реальной деревне, после сладкого борща, где не работает интернет, связь, да и ты понимаешь, что и не надо сейчас. В общем-то, практически так оно и было во время съемок», — делится артист.

close
KION

Фильм снят при поддержке Правительства Рязани в Музее-заповеднике Сергея Есенина в селе Константиново и доме-музее Ивана Павлова, а также в памятниках федерального значения города Касимов.

Режиссерское кресло картины занял Андрей Разенков («Тесты для настоящих мужчин», «Северное сияние»). Также в фильме снялись Инга Оболдина, Полина Агуреева, Влад Абашин, Дмитрий Ковган, Александр Мичков, Юрий Беляев, Федор Лавров и Алексей Розин и другие.

Картина выйдет на больших экранах 24 апреля. Цифровая премьера фильма состоится в онлайн-кинотеатре KION.

Накануне стало известно, когда в России покажут сериал «Шерлок и дочь».

Ранее «Майор Гром» стал сериалом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами