«Выгнала его из номера»: Хлебникова рассказала о забавном знакомстве с Алибасовым

Певица Марина Хлебникова в интервью «Газете.Ru» рассказала о том, как в свое время познакомилась с продюсером Бари Алибасовым.

«Это очень смешная история. Я приехала с гастролями в город, заселилась в гостиницу, и мне достался очень неуютный номер — в нем было ужасно холодно, форточка не закрывалась. Я попросила переселить меня, мне дали новый номер — захожу, а там чьи-то вещи стоят. И тут в номер заходит какой-то мужчина. Я «включила» артистку и говорю: «Давайте вы свои вещи побыстрее заберете, у меня сегодня концерт». Вечером после выступления ко мне подходит мой композитор, говорит: «Марин, познакомься с очень интересным и талантливым человеком». Я поднимаю глаза и вижу перед собой того самого мужчину, которого я выгнала из номера. А потом мы приехали в Москву, Бари Каримович мне позвонил и пригласил работать в «Интеграл», который впоследствии помог Алибасову записать первые два альбома для «На-На», — вспомнила Хлебникова.

Она также отметила, что считает Алибасова гениальным и добрым человеком. По словам певицы, сегодня они видятся только на съемках и презентациях.

«Для меня он совсем другой. Чтобы говорить про Бари, нужно понимать, что он безумно талантливый человек. Он мог соединить на сцене все — сцендвижение, свет, звукоизвлечение, шоу, костюмы. Представляете, сколько всего нужно держать в голове для того, чтобы все это соединить? А Бари все это видел. С Алибасовым видимся на съемках, на презентациях. Однажды зависли у него до ночи и болтали обо всем. Бари — очень хороший, очень добрый человек».

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