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В Москве открылся фестиваль документального кино «Неизвестная Россия»

ТАСС: 40 документальных фильмов представят на фестивале «Неизвестная Россия»
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Shutterstock/Scarc

В Москве открылся II Всероссийский фестиваль документального кино «Неизвестная Россия». Об этом пишет ТАСС.

Зрителям представят 40 документальных фильмов в шести номинациях, отметило агентство. Выбранные в ходе финального питчинга проекты получат поддержку для продвижения и производства фильмов. Призовой фонд составляет 800 тысяч рублей.

В программу фестиваля также включены лекции, тренинги, мастер-классы и панельные дискуссии.

Главной премьерой «Неизвестной России» стал фильм «Я продолжаю танцевать», который расскажет о молодых иностранцах, влюбленных в русский балет.

Накануне сообщалось, что в Москве пройдет юбилейный Международный Фестиваль актуального научного кино ФАНК. С 30 марта по 13 апреля зрителям представят 10 картин, шесть из которых будут премьерными, три из них — зарубежными. Впервые на большом экране в России покажут фильм «Дом тигра» Алексея Кобылкова (история бывших сотрудников цирка Дмитрия и Яны Ким, которые придумали ветеринарную клинику для хищников), картину «Россия — пути времени» Алексея Головкова об исследователях истории российской фауны со времен морских монстров и динозавров, документальную биографию «Экспириенс» режиссера Натальи Урмацких (о бывшем поваре из Санкт-Петербурга, который уже 12 лет работает медицинским добровольцем, тестируя лекарства и вакцины).

Ранее Минкульт выделил почти 10 млн рублей «Правильному кино» и еще одному кинофестивалю.

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