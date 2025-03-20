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Стало известно, когда в России покажут сериал «Шерлок и дочь»

Премьера детективного сериала «Шерлок и дочь» состоится 3 апреля в России
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Пресс-служба Амедиатеки

Детективный сериал «Шерлок и дочь» с Дэвидом Тьюлисом (Римус Люпин из «Гарри Поттера») и Блю Хант («Древние») выйдет в России 3 апреля в онлайн-кинотеатре Амедиатека. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

По сюжету молодая американка Амелия (Хант) узнает о том, что ее пропавшим отцом может быть сам Шерлок Холмс (Тьюлис). Она приезжает к нему, чтобы сообщить эту новость. А Шерлок тем временем пытается спасти доктора Ватсона и миссис Хадсон, которых держит в заложниках преступный синдикат во главе с Мориарти (Дюгрей Скотт, «Доктор Кто»).

3 апреля выйдут первые две серии «Шерлока и дочери». Третий и четвертый эпизоды появятся на Амедиатеке 10 апреля, потом, 17 апреля, запланирован релиз пятой и шестой серии. Наконец, седьмая и восьмая серии выйдут 24 апреля.

Режиссерами проекта выступили Брин Хиггинс («Лондонский госпиталь») и Эль-Майя Тэйлфизерс. В каст вошли: Хант, Тьюлис, Скотт, Антонио Аакил («Месть»), Пол Рейд («Викинги»), Филлип П. Кин («Ищейка»), Ивана Миличевич («Банши») и другие.

Ранее стало известно, что по «Майору Грому» снимут сериал.

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