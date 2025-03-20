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Решение о взыскании с Киркорова почти 100 тысяч в пользу Успенской вступило в силу

Московский суд взыскал с Киркорова 90 тысяч в пользу Успенской
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Московский суд признал законным решение о взыскании с артиста Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей компенсации в пользу певицы Любови Успенской. Об этом пишет РИА Новости.

«‎Апелляционная инстанция постановила решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — рассказали агентству в Мосгорсуде.

Успенская подала в суд на Киркорова после того, как артист назвал ее попрошайкой в интервью телеканалу «Муз-ТВ». Артистка требовала взыскать с коллеги 90 тыс. рублей. 23 сентября 2024 иск был частично удовлетворен. Адвокаты артиста, в свою очередь, обжаловали решение.

В прошлом году певец отсудил у Успенской 280 тыс. рублей за то, что артистка назвала его «женоненавистником». После победы певец пожелал коллеге впредь думать, прежде чем «нести чушь на Короля».

Исполнитель, однако, посетовал, что сумма взыскания оказалась намного меньше той, что он требовал: 280 тыс. рублей против 10 млн. Полученные деньги Киркоров пообещал направить в благотворительные организации.

Ранее Успенская показала, как ее дочь станцевала на шесте.

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