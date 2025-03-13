Успенская показала, как ее дочь станцевала на шесте

Певица Любовь Успенская опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик, как ее дочь Татьяна Плаксина занимается на пилоне.

Успенская заявила, что не перестает восхищаться человеческими возможностями. По словам артистки, в этом плане ее дочь как огорчала, так и восхищала.

«Я пережила большое горе, но и большие радости, потому что она настолько трудолюбива и умеет посвящать все свое время хорошим делам: танцевать, петь, сочинять музыку и не бездельничать, как многие молодые люди, проводя свое время по клубам, тусовкам», — отметила певица.

Успенская обрадовалась, что ее дочь не похожа на молодежь, которая посвящает большую часть жизни вечеринкам.

В начале октября стало известно, что Татьяна Плаксина пропала. Девушку нашли в Израиле, она дистанционно связывалась с журналистами и критиковала мать. Пресс-секретарь Успенской Александр Иваненко утверждал, что Татьяна, давая интервью, была «не совсем в себе». 16 ноября Иванченко сообщил, что Плаксина вернулась домой.

20 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что Успенская указала в обновленном райдере свою дочь.

Ранее дочь Успенской выставила на аукцион свою картину.