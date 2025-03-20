Белорусские силовики пытали током задержанного комика Останина

Член Совета по правам человека России (СПЧ) Ева Меркачева сообщила в Telegram-канале, что российского стендап-комика Артемия Останина били дубинками и пытали током белорусские силовики при задержании.

По словам правозащитницы, к ней обратилась адвокат юмориста Вероника Полякова и поделилась видео и фото его травм. По словам Поляковой, в результате пыток и избиений у комика оказались повреждены легкие и сломан позвоночник.

«Пока его везли к границе для передачи российским правоохранителям, их машина остановилась в лесу, его вывели и начали избивать 3 человека. <…> Они наносили множественные удары по его корпусу и конечностям, применяли электрошокер и дубинки», — сообщила адвокат.

Ева Меркачева уточнила, что после случившегося Артемию Останину назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая зафиксировала телесные повреждения. Врачи подтвердили у комика перелом позвоночника, а также диагностировали множественные ссадины и ушибы и установили проблемы с дыхательной функцией и легкими.

Сейчас, заявила правозащитница, Останин просит следственные органы РФ провести проверку по данному факту. Юморист отметил, что российские силовики его не трогали.

«Будет ли проверка в отношении тех, кто бил? Хороший вопрос. Тут ведь что получается. Он — гражданин РФ. И мы должны защищать его права, нарушенные на территории другого государства», — сказала Меркачева.

О том, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Артемия Останина, стало известно 15 марта. По данным СМИ, причиной послужила шутка юмориста на шоу «Третий канал».

Останин назвал наехавшего на него инвалида «скейтером без ног», после чего был обвинен в хамстве одной из прохожих женщин. Свою речь Останин завершил фразой: «На мине подорвался, решил угла дать, а я хамло при этом».

Ранее сообщалось, что 15-летнюю дочь Веры Брежневой задержали в аэропорту.