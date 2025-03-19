15-летнюю дочь Веры Брежневой задержали в аэропорту

Дочь Веры Брежневой Сара Киперман сообщила в Telegram-канале, что ее задержали в аэропорту из-за отсутствия визы.

По словам 15-летней Киперман, она едва не пропустила свой рейс, поскольку неправильно оформила визу.

«Плачу штраф €650. А могли бы быть новые тапочки», — посетовала дочь знаменитости.

Позднее девочка опубликовала в личном блоге ролик, в котором направлялась на борт самолета. Киперман успела на рейс, несмотря на то, что зашла на борт за пять минут до вылета.

У Веры Брежневой есть двое детей от разных мужчин: 23-летняя Соня от предпринимателя Виталия Войченко и 15-летняя Сара от бизнесмена Михаила Кипермана. Старшая дочь Веры Брежневой носит фамилию не биологического отца, а отчима Кипермана, который ее растил.

В октябре 2023 года Брежнева подтвердила развод с продюсером Константином Меладзе. Супруги расстались после восьми лет брака. Осенью 2024 года знаменитость спровоцировала слухи о новом романе. Она опубликовала фото большого букета цветов, намекнув, что наслаждается вниманием от возлюбленного.

Ранее сообщалось, что Мария Погребняк планирует пятого ребенка.