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Кардашьян назвала себя «возрожденной девственницей»

Бизнесвумен Кардашьян заявила, что снова считает себя девственницей
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khloekardashian/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бизнесвумен Хлоя Кардашьян призналась на реалити-шоу «Семейство Кардашьян», что у нее давно не было секса. Ее слова передает People.

«У меня просто не было интимной близости довольно долгое время. Так что мы возвращаемся к началу», — сказала знаменитость.

Кардашьян пошутила, что является, по сути, «возрожденной девственницей». Модель сказала, что может попросить кого-то заняться с ней сексом, но она «просто не хочет» заниматься физической близостью ни с кем.

«Я выйду замуж за свою кровать. Я знаю, к кому прихожу домой каждую ночь. Знаю, что она будет рядом и прижмется ко мне, когда я захочу», — добавила бизнесвумен.

У Хлои Кардашьян есть двое детей от баскетболиста Тристана Томпсона. В 2018 году у пары появилась дочь Тру. В начале 2022 года стало известно, что влюбленные расстались из-за постоянных измен спортсмена.

В конце января Кардашьян признавалась, что отказалась от романтических отношений в пользу семьи. При этом знаменитость добавила, что в будущем готова вступить в роман с человеком, которого она будет «видеть рядом со своими детьми и семьей».

Ранее стало известно, что Канье Уэст обвинил семью Кардашьян в секс-торговле темнокожими детьми.

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