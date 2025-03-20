Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Джоан Роулинг обрушилась с критикой на знаменитое трио актеров из «Гарри Поттера»

Писательница Джоан Роулинг намекнула, что не может смотреть фильмы с Рэдклиффом
close
Warner Bros.

Писательница Джоан Роулинг раскритиковала в соцсетях трех звезд франшизы «Гарри Поттер». Об этом сообщает The Guardian.

У Роулинг спросили в соцсетях, появление каких актеров «портит» ей впечатление от просмотра фильмов. Писательница в ответ написала: «Угадайте с трех раз. Простите, это было слишком соблазнительно!»

Таким образом, утверждает The Guardian, автор серии книг о Гарри Поттере намекнула на актеров Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта, которые сыграли главных героев в популярной франшизе.

Писательница поссорилась со знаменитостями в 2020 году — после того, как она высказалась против трансперсон и назвала трансгендерную идентичность «глубоко женоненавистнической и регрессивной». Впоследствии Рэдклифф, Уотсон и Гринт выступили в поддержку прав трансгендеров.

В ноябре 2022 года Дэниел Рэдклифф осудил автора книг о Поттере за то, что она осудила выражение «люди, которые менструируют» и пошутила над отказом от использования привычного слова «женщина». Он заявил, что «видел боль» трансгендерных детей.

Ранее актриса Пэлтроу пообещала, что у нее будет много секс-сцен с Тимоти Шаламе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами