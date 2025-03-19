Гвинет Пэлтроу о секс-сценах с Тимоти Шаламе: «Мне 109, ему 14»

Актриса Пэлтроу пообещала, что у нее будет много секс-сцен с Тимоти Шаламе

Актриса Гвинет Пэлтроу призналась в интервью Vanity Fair, что в фильме «Марти Превосходный» у нее будет много секс-сцен с Тимоти Шаламе.

«У нас в этом фильме много секса. Очень-очень много», — сообщила знаменитость.

Пэлтроу добавила, что при работе над спортивной драмой впервые узнала о присутствии на съемочной площадке координатора по интимным сценам. По словам знаменитости, она отказалась от помощи эксперта, поскольку привыкла работать только с партнером при съемках подобных эпизодов.

«Мы [с Шаламе] сказали: «Спасибо, мы справимся сами. Можете отойти». Не знаю, как для начинающих актеров, но если бы кто-то говорил: «А теперь он положит руку сюда», — то я бы чувствовала себя скованной», — призналась актриса.

Звезда «Мстителей» также назвала Шаламе «секс-символом для интеллектуалов». Она призналась, что 28-летний коллега был веселым партнером и серьезно подходил к работе.

«Я сказала ему: «Отлично, мне 109, тебе 14», — также вспомнила Пэлтроу фразу, которую сказала Шаламе.

В будущем фильме «Марти Превосходный» Шаламе исполнил роль чемпиона по пинг-понгу. По словам Пэлтроу, в картине будут развиваться сложные, но страстные отношения между ее персонажем и героем Шаламе.

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