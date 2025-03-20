Звезда «Бригады» о Борисове в «Аноре»: «Всю философию вытянул»

Актриса Александра Флоринская призналась в беседе с «Леди Mail», что смотрела фильм «Анора» дважды.

Флоринская рассказала, что ей очень понравилась картина. Она отметила сценарий, игру актеров и операторскую работу. Артистка призналась, что не знает, почему многие ее коллеги «ругают» картину. По словам актрисы, в фильме много тонкой иронии, философии и глубины в каждом персонаже.

Флоринская считает, что сыгравший в картине Юра Борисов заслуженно был номинирован на премию «Оскар». Она назвала коллегу замечательным артистом и призналась, что ей нравятся его работы.

«А в «Аноре», к тому же, он был невероятно достоверен даже без слов, так не каждый сыграет. Юрий удивительно талантливо отработал в «Аноре». Всю философию в фильме вытянул именно Борисов и сделал это, по сути, одними глазами», — поделилась актриса.

«Анора» выиграла пять «Оскаров» при номинации в шести категориях — за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль. Картина побила рекорд премии. Юра Борисов не получил статуэтку.

Ранее российский актер заключил контракт с американским агентством.