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Звезда «Бригады» поделилась, как похудела на 8 кг

Актриса Александра Флоринская рассказала, что похудела на 8 кг из-за спорта
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Пресс-служба START

Актриса Александра Флоринская призналась в беседе с «Леди Mail», что похудела на 8 килограммов.

Флоринская рассказала, что прошлой весной решила похудеть, так как поправилась на 5 килограммов. В итоге она сбросила 8 килограммов. Артистка призналась, что похудение далось ей легко. Она занималась спортом и начала чуть меньше есть. Актриса считает, что ей повезло с конституцией тела. Она никогда не сидела на диетах.

«Та ситуация с набором 5 кг показала мне, что одной генетики для сохранения себя в форме мне уже мало — нужно качать мышечную массу», — поделилась артистка.

Сейчас Флоринская ежедневно делает зарядку, занимается танцами и много ходит пешком. Также она старается ограничивать себя в сладком.

«Ну и почти не пью алкоголь: мой максимум — бокал красного вина раз в неделю», — рассказала актриса.

Флоринская также призналась, что ходит к косметологу. Она отметила, что сейчас эта сфера очень развита. По мнению артистки, было бы странно пренебрегать достижениями косметологии.

Александра Флоринская известна по роли Анны в сериале «Бригада». Она также играла в проектах «Ивановы-Ивановы», «За час до рассвета», «Улицы разбитых фонарей», «Метод Лавровой».

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