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Актриса театра Надежды Бабкиной передала мошенникам 10 млн рублей

SHOT: актрису театра «Русская песня» Ишутину обманули мошенники на 10 млн рублей
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МГАТ «Русская песня»

Актрису театра Надежды Бабкиной (он же — театр «Русская песня») Анну Ишутину обманули мошенники на 10 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, злоумышленники связались с 37-летней россиянкой в Telegram от имени Андрея Раготиса, подделав голос исполнительного директора театра с помощью искусственного интеллекта.

Якобы Раготис сообщил Ишутиной, что с ней должен связаться сотрудник безопасности театра, чтобы провести профилактическую беседу. Тот в свою очередь напугал актрису тем, что ее деньги и личные данные пытаются похитить злоумышленники. Он предложил Ишутиной перевести сбережения на безопасный счет, что она и сделала.

SHOT отмечает, что злоумышленники обманывали актрису с декабря по март. Всего Ишутина перевела злоумышленникам 10 млн рублей.

Накануне сообщалось, что в Смоленске студентка колледжа оставила родителей без сбережений, поверив мошенникам. Аферист представился ей сотрудником финансового учреждения и убедил юную россиянку, что сбережения ее родителей находятся в опасности.

Ранее сообщалось, что Ефремов может лишиться бизнеса из-за налогового долга.

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