В Санкт-Петербурге вышел трибьют-альбом Анатолию Мариенгофу

В Санкт-Петербурге вышел трибьют-альбом «Днесь» с песнями на стихи поэта Серебряного века Анатолия Мариенгофа. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Инициаторами проекта стали специалисты Библиотечной системы Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Таким образом, эта инициатива не имела отношения к масс-медиа и музыкальной индустрии и в большей степени являлась не коммерческой, а творческой.

В записи альбома участвовали панки и инди-рокеры из групп «Торба-на-Круче», «Завтраккусто», ПТВП, «Ива Нова», «Добраночь», Лехи Никонова.

Мариенгоф был близким другом поэта Сергея Есенина. В 1919 году они вместе с Вадимом Шершеневичем основали движение имажинистов, распавшееся во второй половине 1920-х годов. В альбом вошли стихи Мариенгофа, написанные с 1919 по 1939 год.

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