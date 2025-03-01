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В Екатеринбурге девушка ушла в лес и пропала

В Екатеринбурге ищут девушку в шапке с ушками, пропавшую три дня назад
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СРОО ДПСО «ПРОРЫВ» Свердловская область

В Екатеринбурге 19-летняя девушка вышла из дома и пропала. Об этом сообщает Е1.

По данным издания, исчезнувшая планировала пойти к бабушке, поэтому из своего поселка Шувакиш через лес отправилась на автобусную остановку. После этого ее не видели. В тот день на ней была шапка с ушками.

Как рассказала сестра, перед инцидентом каких-либо конфликтов у нее ни с кем не было. Подобное с девушкой произошло впервые.

«Она ничего не говорила перед уходом, отпросилась к бабушке и просто ушла. Она никогда не пропадала до этого», – поделилась родственница.

Известно, что исчезнувшая учится в колледже. На ее поиски вышли волонтеры, найти девушку не могут уже три дня.

По данным kp.ru, телефон пропавшей отключился в день, когда она ушла. Известно, что девушка попросила знакомую отвезти ее до трамвайного кольца. Когда студентку высадили, она ушла в лесополосу. Там уже побывали кинологи, но каких-либо следов не нашли.

Ранее туристка исчезла во время катания на гидроцикле в Таиланде.

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