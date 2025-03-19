В России потребовали запретить турецкие сериалы

Общественное движение «Ветераны России» обратилось в Роскомнадзор, Госдуму и министерство культуры, попросив запретить показ турецких сериалов в России. Об этом сообщает «Абзац», ссылаясь на председателя движения Ильдара Резяпова.

Общественники считают, что турецкие сериалы отрицательно сказываются на демографии из-за создания нереалистичного образа мужчины у российских женщин.

«Дамы, насмотревшись таких мыльных опер, теряют интерес к нашим кавалерам, ожидая от них нереалистичного поведения», — сказал Резяпов.

При этом, как отмечают общественники, образы в российских сериалах имеют свои особенности: мужчины в них изображаются алкоголиками, деспотами и неудачниками. Сильные женщины же в них освобождаются от забот, встретив на жизненном пути галантного иностранца. Резяпов считает, что это влечет за собой снижение рождаемости и разрушение института семьи в РФ. По его мнению, в связи с этим нужно ввести понятие деструктивной пропаганды и обозначить, что она в себя включает на законодательном уровне.

До этого актриса Ирина Алферова рассказала о плюсах турецких сериалов.

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