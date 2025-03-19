Джан Яман признался, что хотел бы почитать русскую литературу в оригинале

Звезда турецкого сериала «Ранняя пташка» Джан Яман сообщил на пресс-конференции в Москве, что хотел бы прочитать русскую литературу в оригинале. Его слова передает ТАСС.

Яман назвал творчество отечественных классиков уникальным. Он признался, что любит изучать разные языки и культуры.

«Что касается вашего вопроса по поводу того, с кем я бы хотел работать, думаю, что почему бы не попробовать поработать с российской актрисой», — также признался артист.

Турецкий актер Джан Яман приехал в Россию на премьеру исторического блокбастера «Эль Турко», в котором сыграл главную роль. Сюжет картины разворачивается в XVII веке — после поражения турок в битве за Вену янычар Хасан Балабан бежит из плена, скрывается в итальянских Альпах и влюбляется в помогающую ему девушку Глорию. Хасан спасает ее от охотников на ведьм и становится защитником деревни, когда у него появляется новый противник.

Одновременно официальная премьера состоится 21 марта в России, Турции, Италии, Бразилии, Румынии, Чехии, Панаме, Гондурасе, а также — странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее Арнольд Шварценеггер признался, что хранит бюст Владимира Путина.