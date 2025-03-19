Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Джан Яман признался, что хотел бы почитать русскую литературу в оригинале

Турецкий актер Яман сообщил о желании почитать русскую литератур в оригинале
close
canyaman/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Звезда турецкого сериала «Ранняя пташка» Джан Яман сообщил на пресс-конференции в Москве, что хотел бы прочитать русскую литературу в оригинале. Его слова передает ТАСС.

Яман назвал творчество отечественных классиков уникальным. Он признался, что любит изучать разные языки и культуры.

«Что касается вашего вопроса по поводу того, с кем я бы хотел работать, думаю, что почему бы не попробовать поработать с российской актрисой», — также признался артист.

Турецкий актер Джан Яман приехал в Россию на премьеру исторического блокбастера «Эль Турко», в котором сыграл главную роль. Сюжет картины разворачивается в XVII веке — после поражения турок в битве за Вену янычар Хасан Балабан бежит из плена, скрывается в итальянских Альпах и влюбляется в помогающую ему девушку Глорию. Хасан спасает ее от охотников на ведьм и становится защитником деревни, когда у него появляется новый противник.

Одновременно официальная премьера состоится 21 марта в России, Турции, Италии, Бразилии, Румынии, Чехии, Панаме, Гондурасе, а также — странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее Арнольд Шварценеггер признался, что хранит бюст Владимира Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами