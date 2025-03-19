Погребняк планирует пятого ребенка: «Чем больше, тем лучше»

Модель Мария Погребняк заявила, что планирует родить ребенка в 2026 году

Модель и блогерша Мария Погребняк сообщила в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что планирует родить пятого ребенка в 2026 году.

Погребняк призналась, что сейчас ей не важен пол будущего ребенка. Она заявила: «Как Бог пошлет». По словам модели, раньше она хотела дочь, но она будет рада и сыну. Блогерша рассказала, что все ее сыновья очень воспитанные и замечательные. Модель также призвала женщин заводить детей.

«Чем больше детей, тем лучше. Ты окутана любовью, заботой. Плюс дети друг другу помогают. То есть тебе даже легче, если бы был не один ребенок. Поэтому, мои дорогие женщины, рожайте!» — заявила блогерша.

6 сентября Погребняк родила четвертого сына Владимира. Она рассказала, что родила без единого разрыва и боли. Ольга Бузова стала крестной матерью малыша.

Погребняк также воспитывает троих сыновей — Артема, Павла и Алексея — от бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка. В сентябре 2023 года Мария развелась с футболистом. 1 сентября 2024-го Погребняк официально вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского.

Ранее Ольга Бузова показала крестного сына.