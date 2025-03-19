Алла Пугачева может приехать в Россию на прощание с Бедросом Киркоровым

Продюсер Дворцов: Пугачева может приехать в РФ на прощание с Бедросом Киркоровым

Продюсер Сергей Дворцов не исключил, что Алла Пугачева приедет в Россию на сутки, чтобы проститься с бывшим свекром Бедросом Киркоровым. Его слова передает «Абзац».

Дворцов напомнил, что Пугачева и Киркоров-старший были знакомы полвека и дружили.

«Она может прилететь не только из-за теплых чувств к бывшему свекру, но и для того, чтобы напомнить о себе влиятельным друзьям. Наверняка захочет снова двери в большие кабинеты пооткрывать», — добавил продюсер.

18 марта Филипп Киркоров сообщил, что его отца Бедроса Киркорова не стало. Mash сообщал, что причиной кончины народного артиста России могла послужить острая сердечная недостаточность.

По данным ТАСС, прощание с Киркоровым-старшим состоится 21 марта. Его упокоят на Троекуровском кладбище в Москве.

Накануне дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория опубликовала совместные кадры с дедушкой после его кончины. Девочка поблагодарила родственника за любовь, которую он ей дал.

«Дедушка всегда будет в моем сердце. И всегда буду помнить его», — написала она.

Ранее стало известно, что пел Бедрос Киркоров на одном из последних публичных выступлений.