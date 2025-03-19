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В московском Театриуме стартовал мюзикл «Парфюмер»

В Москве прошел мюзикл «Парфюмер»
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Пресс-служба мюзикла «Парфюмер»

В Москве проходит мюзикл «Парфюмер». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе спектакля.

Премьера мюзикла состоялась 12 октября 2024 года в Театриуме на Серпуховке. Спектакль стал второй постановкой театральной компании «Современный театр мюзикла» под руководством продюсера, заслуженного работника культуры России Альберта Могинова.

Режиссерами спектакля стали Рамзиля Минибаева и заслуженная артистка России Ирина Корнеева. В главной роли лауреат высшей театральной премии «Золотая Маска» Дмитрий Ермак.

Ермак признался, что постановка стала для него чем-то новым в отличие от того, что он делал раньше.

«В произведении и в характере героя – неимоверная бездна того, что можно «накопать». Наша главная задача была сделать что-то интересное, неоднозначное, событийное, острое, отличающееся от того, что вообще сейчас есть», — рассказал артист.

«Парфюмер» рассказывает о циничном и безумном гении, который расправляется с людьми, чтобы создать идеальный аромат. Корнеева рассказала, что постановщики сделали акцент на психологичности спектакля и раскрытии характера главного героя.

«Мы старались вовлечь зрителя в историю Парфюмера, погрузить его во все струны, нюансы и трансформации его души. Чтобы никакие специальные эффекты не отвлекали от действия. Помимо главного героя, который практически не сходит со сцены, ее заполняют и наполняют артисты ансамбля – комедии Дель Артэ», — поделилась режиссер.

Ранее российский актер заключил контракт с американским агентством.

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