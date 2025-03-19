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Митя Фомин похвастался зубами за 3 млн рублей: «Даже я обалдел»

Певец Митя Фомин сделал зубы за 3 млн рублей
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Звук

Певец Митя Фомин в беседе с Telegram-каналом «Звездач» похвастался своими новыми зубами.

Фомин пришел на гала-вечер Marie Claire вместе со своим стоматологом Алиной Кулаевой. Артист пошутил, что любит кусаться, поэтому периодически обновляет свои зубы. Стоматолог сделала певцу и виниры, и коронки. Она рассказала, что они обошлись певцу в 2,5-3 миллиона рублей.

«Даже я обалдел. Можете представить? Посмотрите, как я ими страстно улыбаюсь», — поделился исполнитель.

Фомин считает, что стоит инвестировать в свое здоровье, чтобы жить долго и счастливо.

В декабре 2024 года Фомин признался, что исключил пять видов продуктов из своего рациона. Певец не ест лапшу, рис, картошку, хлеб и сахар, чтобы поддерживать себя в форме. Он также занимается бегом и ходит на регулярные тренировки в спортивном зале.

Артист считает важным построить в своей жизни баланс, который будет «конструктивен» для себя. По мнению Фомина, если человек подстроит физическую активность и питание под себя, то у него будет меньше срывов.

Ранее Айза рассказала о тратах в десятки тысяч долларов на образование сыновей на Бали.

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