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Митя Фомин раскрыл, какие пять продуктов исключил из своего рациона

Певец Митя Фомин заявил, что не ест сахар и лапшу

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mf_agent/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Митя Фомин признался в беседе с «Леди Mail», что исключил пять видов продуктов из своего рациона.

Фомин не ест лапшу, рис, картошку, хлеб и сахар, чтобы поддерживать себя в форме. Он также занимается бегом и ходит на регулярные тренировки в спортивном зале.
«Уход за собой. Генетика. Вера в то, что все будет хорошо», — поделился исполнитель.

Артист считает важным построить в своей жизни баланс, который будет «конструктивен» для себя. По мнению Фомина, если человек подстроит физическую активность и питание под себя, то у него будет меньше срывов.

«Сейчас достаточно информации о том, что правильно и что неправильно для организма, и что чем можно заменить. Свои мысли — попробуйте влюбиться в жизнь, и она ответит вам взаимностью», — отметил певец.

Фомин не скрывает, что пользуется услугами косметологов. К примеру, певец ходит на процедуры, где с помощью специального аппарата ему вводят гиалуроновую кислоту, витамины, микроэлементы и аминокислоты в глубокие слои кожи без инъекций. В августе Фомин опроверг слухи о пластике.

Ранее Митя Фомин признался в любви к прилюдно пристыдившему его Баскову.

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