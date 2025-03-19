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Жена Михалкова сообщила о состоянии здоровья режиссера на фоне слухов о госпитализации

Жена Михалкова не подтвердила сообщения о госпитализации режиссера
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Светлана Шевченко/РИА Новости

Жена Никиты Михалкова Татьяна в беседе с ТАСС не подтвердила сообщения о госпитализации режиссера.

Михалкова рассказала, что супруг чувствует себя хорошо, несмотря на информацию в СМИ о состоянии здоровья.

19 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что Михалков был госпитализирован из-за серьезных проблем с сердцем. Как утверждает издание, режиссеру стало плохо в начале марта. У него якобы резко поднялось давление.

Никита Михалков начал сниматься в кино, сыграв эпизодическую роль в фильме Константина Воинова «Солнце светит всем». В 1967 году он дебютировал как режиссер, сняв картину «И эти губы, и глаза зеленые…». Он наиболее известен по проектам «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Утомленные солнцем», «12». В 1984-м кинематографист удостоился звания народного артиста РСФСР.

В декабре 2024 года Никита Михалков рассказал, что его просили приехать с большими гастролями спектакля «12» в Сербии.

Ранее жена Ливанова опровергла слухи о найденной опухоли у артиста.

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